Banche: Cbi-Nexi partner per il fintech

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - CBI, il think tank di innovazione per l'industria finanziaria nel mercato dei pagamenti promosso dall'Abi, ha scelto Nexi, la PayTech delle banche, come partner tecnologico per arricchire CBI Globe di una nuova funzionalità che consentirà alle banche di sviluppare servizi fintech in risposta alle crescenti esigenze della clientela Corporate e Retail. Lo si legge in un comunicato- "CBI e NEXI stanno lavorando attivamente con risorse dedicate al fine di implementare la nuova funzionalità entro aprile 2020 - afferma Liliana Fratini Passi, Direttore Generale di CBI S.c.p.a. - In particolare CBI Globe si conferma come piattaforma collaborativa dell'industria finanziaria per abilitare l'innovazione nonché l'infrastruttura di riferimento per traghettare l'Italia verso la realizzazione della società digitale sulla base del "Piano Nazionale per l'Innovazione 2025"."