Boccia, serve operazione anti-ciclica

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 13 GEN - "Non è una novità, lo stiamo dicendo da tempo, il rallentamento dell'economia globale, le criticità in Medio Oriente, la recessione in Germania, chiaramente sono la causa di questo effetto che oggi vediamo", lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine di un evento al Teatro Gentile di Fabriano per i 20 anni della Diasen di Sassoferrato, rispondendo alle domande di giornalisti sui dati della Congiuntura flash di Confindustria.

"Occorre un'operazione cosiddetta anticiclica sia in chiave italiana che europea - ha osservato -. Prima ne prendiamo consapevolezza, e meglio è per tutti".