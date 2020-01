Ancora giù le vendite nei piccoli negozi

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Per i piccoli negozi novembre è stato un altro mese archiviato in 'rosso'. Su base annua le vendite al dettaglio sono scese dell'1,4% mentre sia la grande distribuzione che l'online hanno fatto guadagni (rispettivamente +3,3% e +4,1%). Lo rileva l'Istat spiegando come l'andamento positivo sia "limitato" ai 'big' e all'e-commerce, "settori per i quali si amplia la divergenza rispetto alla distribuzione tradizionale". Quanto al web, l'Istat precisa che l'incremento "più modesto" a confronto con il 2018 risenta "probabilmente della stabilizzazione" delle vendite legate al Black Friday".