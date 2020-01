Barbagallo, serve Patto per il Paese

(ANSA) - POTENZA, 11 GEN - Serve un nuovo "Patto per il Paese", e martedì prossimo "è prevista una segreteria unitaria di Cgil, Cisl e Uil per rilanciare le nostre iniziative, e chiedere che i tavoli proposti dal Governo siano pieni di contenuti, dalla riforma fiscale a quella previdenziale, dell'assetto economico e produttivo, alla salvaguardia del territorio e al Sud, rimasto lettera morta per troppi anni". Lo ha detto stamani, a Potenza, il segretario nazionale della Uil, Carmelo Barbagallo, a margine del Consiglio confederale della Basilicata del sindacato.

"È un Paese - ha aggiunto Barbagallo - che si sta sbriciolando, abbiamo bisogno di rimettere in sicurezza il territorio e le imprese, ci sono molti soldi stanziati ma pochi attivati, e c'è un problema di burocrazia da affrontare. Il 2019 è stato un anno di mobilitazione, e ora ci aspettiamo che il Governo - ha concluso - apra in maniera seria i tavoli di confronto, per illustrare tutte le proposte che intende mettere in campo per rilanciare l'economia del Paese".