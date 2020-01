Ue apre, green deal per casi come Ilva

(ANSA) - BRUXELLES, 10 GEN - Il nuovo Fondo europeo per la transizione verso un'economia verde partirà con un stanziamento di base di 7,5 miliardi e dal 2021 permetterà di finanziare con risorse pubbliche "la modernizzazione" di grandi impianti industriali e "la bonifica di siti contaminati" - come potrebbe essere per l'ex Ilva - senza violare le regole Ue sugli aiuti di Stato. E' quanto emerge dalla bozza delle proposte che la Commissione europea presenterà martedì prossimo.