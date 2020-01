Nexi: Mercury cede 7,7% per 560 milioni

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Mercury, il veicolo dei fondi di Advent, Bain e Clessidra, ha venduto il 7,7% del capitale di Nexi a 11,6 euro per azione. Il titolo ne risente in Borsa dove segna un calo del 3,4% a 11,9 euro. L'operazione, realizzata tramite un collocamento accelerato ad investitori istituzionali, ha generato un incasso di 560 milioni e ha ridotto la presenza di Mercury al 52,4% del capitale.

La quota è destinata a ridursi presto dal momento che, in base all'accordo siglato lo scorso dicembre nei pos, a Intesa è destinato il 9,9% della società dei pagamenti guidata da Paolo Bertoluzzo.

Resta poi aperto il progetto di una fusione di Nexi con Sia sotto il cappello della Cdp.