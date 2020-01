Cdp, 28,5 mln per nuovo centro Ysl

(ANSA) - FIRENZE, 10 GEN - Cassa Depositi e Prestiti investirà 28,5 milioni di euro per la riqualificazione del Palazzo delle Finanze di Scandicci, in provincia di Firenze, che ospiterà un nuovo centro di Yves Saint Laurent per sviluppo e produzione di accessori di pelletteria, nonché formazione di nuovi professionisti. La firma del contratto di locazione di 27 anni è stata annunciata oggi da Fabrizio Palermo, ad di Cdp che è proprietaria dell'immobile, da Francesca Bellettini, ad di Ysl e dal sindaco di Scandicci Sandro Fallani. "Non solo recuperiamo per la collettività un immobile che era trascurato ma creiamo anche posti di lavoro", ha spiegato Palermo. Il complesso immobiliare, costruito fra il 1991 e il 1994 per il ministero delle Finanze, completato soltanto all'85% e mai utilizzato, è composto da due edifici per una superficie lorda di circa 28.700 mq, e secondo le previsioni sarà consegnato al brand del gruppo Kering nel mese di settembre del 2022.