Borsa: Milano torna positiva (+0,3%)

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Piazza Affari torna in territorio positivo (Ftse Mib +0,15%) con il rialzo segnato dalla produzione industriale in novembre dopo due mesi in calo. In luce Italgas (+2%), Snam (+1,38%) e Terna (97%), dopo la raccomandazione d'acquisto di Bofa, mentre Mps (+5,22%) è spinta dal rialzo del rating autonomo e della prospettiva da parte di Moody's. Acquisti anche su Ferrari (+1,74%), Enel (+1,22%) e Tim (+0,63%). Scivolone di Nexi (-3,38% a 11,98 euro), bocciata a 'reduce' dagli analisti di Akros, mentre l'inglese Mercury ha ceduto il 7,7% del capitale a 11,6 euro per azione. Segno meno anche per UnipolSai (-1,5%), Unipol (-1,2%) ed Stm (-0,95%), oggetto di prese di beneficio.