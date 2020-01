Borsa: Milano difende massimi con Mps

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Piazza Affari chiude la seduta poco mossa (+0,02%) difendendo i massimi dal maggio del 2018, in linea con le altre Borse europee, rasserenate dall'attenuarsi delle tensioni in Medio Oriente. Il Ftse Mib, che si mantiene sopra i 24 mila punti, ha beneficiato del rally di Mps (+19,7%), promossa da Moody's, della corsa di Ferrari (+2,1%), su cui Kepler ha alzato il giudizio, e da un report di Bofa sulle utilities Snam (+1,5%), Italgas (+1,5%) e Terna (+1,1%), che ritocca i massimi storici. Molto bene anche Enel (+1,5%), A2A (+1,4%) e Saipem (+1,2%) mentre in fondo al listino si collocano Finecobank, (-3,1%), oggetto di prese di beneficio dopo i rialzi delle ultime sedute, e Nexi (-2,1%), che sconta il collocamento di una quota del 7,7% da parte dei fondi che la controllano.

Poco mossa Atlantia (-0,2%) in attesa che si capisca il destino della concessione di Aspi. Prese di beneficio anche per Stm (-2%), male Diasorin (-1,8%), Ferragamo (-1,7%) e Unipol (-1,7%). Fuori dal Ftse Mib vola Tiscali (+9,2%).