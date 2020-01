Borsa: Europa sale con Wall Street

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Le Borse europee si avviano ad archiviare una nuova seduta positiva, con tutti gli indici in rialzo frazionale in scia a Wall Street. I listini incassano i buoni dati sul mercato del lavoro americano, che confermano la solidità della crescita Usa, e l'allentarsi delle tensioni in Medio Oriente. A Piazza Affari (+0,26%) si mette in luce Mps (+17,2%), che vola in scia alla promozione di Moody's, corre Ferrari (+2,2%), promossa da Kepler, e vanno bene le utilities Italgas (+2%), Snam (+1,5%) e Terna (+1,6%), che beneficiano di un report di Bofa. Male invece Nexi (-2,4%), che sconta il collocamento dei fondi raggruppati in Mercury, e Fineco (-2,5%), oggetto di prese di beneficio.