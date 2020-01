Borsa: Europa a 2 velocità, Milano +0,3%

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Si muovono a 2 velocità le principali borse europee, dopo un avvio in lieve rialzo, archiviato il problema delle tensioni in Medio Oriente. Milano (Ftse Mib +0,34%) è la migliore poco sopra Madrid (+0,3%). Segue Francoforte (+0,2%), mentre Londra (-0,11%) e Parigi (-0,05%) restano indietro. Positivi i futures su Wall Street in vista di dati sull'occupazione. Prevalgono le prese di beneficio per i tecnologici Stm (-1,4%) e Dialog Semiconductor (-1%) dopo il balzo della vigilia sulla scia delle vendite di iPhone in Cina.

Segno meno per i bancari Lloyds (-2%), Caixabank (-1,69%) ed Rbs (-1,34%), mentre in Piazza Affari tocca a Ubi (-0,78%) e Banco Bpm (-0,5%). Rally di Mps (+7,4%) dopo il rialzo del rating autonomo di Moody's, dotto pressione invece Nexi (-3,15%), di cui Mercury ha ceduto il 7,7% a 11,6 euro per azione, oltre il 6% in meno della chiusura di ieri. In luce Ferrari (+2,78%), Vw (+2,56%), Peugeot ed Fca (+1% entrambe) spinte da uno studio sul settore di Kepler.