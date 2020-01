Borsa: Asia positiva, Tokyo +0,47%

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Listini di borsa positivi in Asia e Pacifico per il secondo giorno consecutivo dopo l'attenuarsi delle tensioni in Medio Oriente. Tokyo ha aggiunto uno 0,47% in più rispetto al rally della vigilia (+2,3%), così come Taiwan (+0,45%), Seul (+0,91%) e Sidney (+0,8%), nonostante il persistere del problema degli incendi. Poco mossa Shanghai (-0,03%), positive invece Hong Kong (+0,22%) e Mumbai (+0,72%), ancora in fase di contrattazioni. In rialzo i futures sull'Europa e su Wall Street, con la produzione industriale di Francia e Italia in arrivo, dopo il progresso tedesco della vigilia. Dagli Usa sono in arrivo dati sui salari e sull'occupazione, che nelle attese degli analisti non dovrebbero differire in dicembre rispetto al mese precedente, a differenza delle vendite all'ingrosso, previste in crescita.