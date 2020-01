Petrolio: apre a 59,73 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - Il Brent apre sotto i 60 dollari dopo le 'fiammate' dei giorni scorsi in seguito all'attacco Usa ed alla successiva risposta iraniana. Il greggio passa di mano a 59,73 dollari al barile. Già ieri sera aveva terminato in forte calo a New York, dove le quotazioni avevano perso il 4,9% a 59,61 dollari.