Borsa: Milano sale con Europa, ok Azimut

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - Bene le borse europee mentre i futures preannunciano un passo in avanti dei listini Usa. La mancata svolta in un conflitto militare più aspro fra Usa e Iran ha riportato il focus sullo stato delle economie, confermato dalla produzione industriale tedesca, salita a novembre dopo due mesi di cali. Brilla Francoforte (+1,22%) coi tecnologici, aiutati fra l'altro dalle vendite a due cifre di Iphone in Cina a dicembre e dall'attesa per la firma della prima fase di accordo sui dazi a Washington il 13-15 gennaio. Mentre Londra (+0,5%), Parigi (+0,31%) e Madrid (+0,14%) segnano un cauto rialzo Milano è più vivace (+0,86%) grazie al rally dei titoli del risparmio gestito spinti dai risultati del 2019. Spicca Azimut (+4,86%), seguita da Fineco (+3%) e Banca Generali (+2,73%). Resta in luce poi Stm (+2,76%). Male invece Atlantia (-0,93%) con 2,1 miliardi di finanziamenti di Autostrade a rischio a causa del taglio del rating a 'junk' da Fitch dopo quello di Moody's.