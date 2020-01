Azimut: utile record 360-370 milioni

(ANSA) - MONTECARLO, 09 GEN - Azimut mette a segno nel 2019 il miglior utile netto nella storia del gruppo, 30 anni dalla Fondazione e 15 dalla quotazione. I dati preliminari diffusi alla convention a Montecarlo stimano un utile netto fra i 360 e 370 milioni, triplicato rispetto al risultato 2018. La raccolta netta si attesta a 4,6 miliardi (350 milioni a dicembre 2019). Per il 2020 l'obiettivo di utile netto è di almeno 300 milioni, migliorato rispetto a quanto annunciato lo scorso giugno.

"Non c'è modo migliore per festeggiare i 30 anni di storia di Azimut raggiungendo con successo, per la terza volta consecutiva, tutti gli obiettivi previsti dal piano quinquennale", commenta il presidente del gruppo, Pietro Giuliani.