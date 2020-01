Borsa: Milano azzera calo con Atlantia

(ANSA) - MILANO, 8 GEN - Piazza Affari azzera il calo (Ftse Mib invariato) dopo una mattinata in calo a seguito dell'attacco dell'Iran alle basi Usa in Iraq. In luce Atlantia (+3%), spinta da ipotesi di un accordo con il Governo sulle tariffe e sugli investimenti autostradali e in attesa del piano industriale di Aspi. Bene anche Italgas (+1,64%), con l'ondata di freddo che colpisce il Paese e Saipem (+1,1%), spinta dal rialzo del greggio (Wti +0,48%). Sotto pressione Tim (-1,92%), debole Fca (-1,2%), che sconta l'esposizione in Turchia dove vengono prodotti veicoli con marchio Fiat. Lo spread in rialzo a 162,8 punti frena Banco Bpm e Poste (+1% entrambe), più caute invece Unicredit (-0,43%) e Intesa (-0,45%). Debole Stm (-1,1%) dopo il taglio a 'neutral' della raccomandazione di Goldman, che ha ridotto anche il prezzo obiettivo. Acquisti su Pirelli (+1,38%), pesante As Roma (-2,66%).