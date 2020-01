Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 8 GEN - Le Borse europee chiudono in rialzo nonostante i venti di guerra che soffiano in Medio Oriente nella speranza, alimentata dalla dichiarazione del presidente Usa, Donald Trump, di evitare un'escalation militare. Parigi ha chiuso in rialzo dello 0,31% a 6.031 punti, Francoforte dello 0,71% a 13.320 punti mentre Londra ha terminato in progresso dello 0,01% a 7.574 punti.