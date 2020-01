Alitalia: Fs, da Lufthansa mai risposta

(ANSA) - "Lufthansa non ha mai risposto formalmente a nessuna iniziativa che avevamo richiesto". Lo ha detto l'a.d di Fs, Gianfranco Battisti, in audizione alla Commissione Trasporti della Camera circa il rilancio di Alitalia, spiegando invece che all'inizio "EasyJet e Delta hanno manifestato un'adesione formale" al progetto. Poi EasyJet si è ritirata, ha aggiunto.

La compagnia tedesca, preferita a Delta, è stata tirata in ballo da Atlantia il cui ingresso però, "come emerso in maniera evidente", ha spiegato ancora, "era condizionato alla risoluzione di altre vicende" nel gruppo.

La holding dei Benetton, con una memoria depositata in Commissione, ha da parte sua specificato di non essersi mai tirata indietro dal consorzio, ma di aver constatato che non esistessero più le condizioni per proseguire. Al momento, Atlantia si è detta quindi ancora disponibile ad un confronto per il rilancio della compagnia.