Nasce 'Impact Italia', piano Deloitte per la crescita

Deloitte Italia, costola della grande multinazionale di servizi per le aziende, apre un nuovo fronte nel nostro paese per rilanciare il ruolo delle piccole e medie imprese sul territorio, partendo da un presupposto fondamentale: per crescere, aumentare fatturato e assumere giovani, è necessario "fare rete". Perno del progetto, denominato "Impact Italia" e definito sotto la guida del Ceo Fabio Pompei, è proprio quello di mettere insieme e far collaborare le pmi sul territorio con progetti e iniziative comuni in vari campi. A partire dalle nuove frontiere tecnologiche, come la cybersecurity,la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale. Ma anche mettendo a disposizione il know how storico di Deloitte, come quello della consulenza sulla certificazione dei bilanci e nel settore legale.

"Per favorire questa iniziativa - spiega l'amministratore delegato all'ANSA - è stato istituito anche un premio ad hoc, che rappresenta un primo punto d'incontro per avviare il dialogo tra le aziende, che potranno anche avvalersi di un check up da parte nostra prima di partire con le strategie". "Vogliamo essere un interlocutore credibile per le istituzioni italiane mettendo a disposizione le nostre competenze nella innovazione più avanzata. Siamo consapevoli che non basta più essere una grande multinazionale di servizi per le aziende. Vogliamo essere sempre di più un attore di cambiamento per l'Italia, con la mission di favorire processi di crescita sostenibili e duraturi per collettività, imprese e organizzazioni che serviamo", spiega ancora auspicando un rapporto nuovo con la Pubblica amministrazione e tutte le istituzioni nazionali.

L'operazione è sicuramente ambiziosa e fuori dagli schemi tradizionali, aggiunge Pompei, "dal momento che si prefigge di mettere in campo anche nuovi indicatori integrativi del Pil: non più un mezzo per valutare esclusivamente la crescita economica ma anche cartina di tornasole della soddisfazione dei cittadini per l'organizzazione delle infrastrutture, della sanità dell'istruzione, per esempio. Un vero e proprio strumento di interesse sociale che potrà essere molto utile per le scelte che dovranno fare gli amministratori locali e centrali". In questo quadro, uno dei punti deboli del sistema paese, secondo Pompei, è la carenza di laureati in materie scientifiche: da qui anche il progetto per favorire la scelta dei giovani verso lo studio di queste materie. Deloitte porta avanti con decisone la sua nuova strategia, tanto da investire molto in Italia: basti pensare che nel 2019 ha assunto 1.800 persone, con un turnover che resta molto elevato, ma costituito da professionisti che escono dopo aver acquisito formazione ed esperienza e sono quindi molto richiesti dal mondo delle imprese. Una vera e propria scommessa che dovrebbe portare la multinazionale ad avere 700 dipendenti in più all'anno nel nostro Paese.