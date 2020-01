Borsa: Europa solida, Londra cauta

(ANSA) - MILANO, 7 GEN - La seduta delle Borse europee prosegue in territorio positivo: guidano Francoforte che sale dello 0,9% e Milano in aumento dello 0,8% con l'indice Ftse Mib, seguite da vicino da Parigi in crescita dello 0,7%. Più cauta Londra, che registra qualche nervosismo sui titoli di Stato del Regno Unito e sale dello 0,1% con qualche escursione in terreno marginalmente negativo.

In Piazza Affari, insensibile al dato del deficit italiano, sempre bene Stm (+3,2%), seguita da Fineco (+2,8%) e Atlantia, che rimbalza del 2,6% a 20,7 euro non lontana comunque dai minimi recenti sotto quota 20 euro di inizio dicembre. Nel settore in aumento anche Astm (+1%) e Autogrill (+0,5%), ieri sotto pressione. Nel paniere principale piatte Eni ed Enel, limata dello 0,2% Campari.