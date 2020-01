Borsa: Europa chiude in ordine sparso

(ANSA) - MILANO, 7 GEN - Chiusure in ordine sparso per le principali Borse europee, con Francoforte la migliore (+0,7%) a 13.226 punti, mentre si sono fermate sulla parità Parigi (-0,02%) a 6.012 e Londra (-0,02%) a 7.573 punti, con in negativo Madrid (-0,2%) a 9.579 punti.