Antitrust: consumatori, bene procedura contro società calcio

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - "Bene. Ottima notizia! Era ora! E' inaccettabile che i tifosi non vengano rimborsati in caso di chiusura dello stadio o se una partita viene rinviata" così Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori commentando la decisione dell'Antitrust di avviare una procedura contro 9 società di calcio di serie A. "E' una cosa che succede per ogni tipo di spettacolo ed evento, non ci capisce perché non avvenga anche nel calcio. E' un diritto sacrosanto del consumatore pagare solo a condizione di poter assistere all'evento" conclude Dona. (ANSA).