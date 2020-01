Oro sale del 2,3%, corre a massimi 2013

(ANSA) - NEW YORK, 6 GEN - Oro in rialzo con le tensioni in Medio Oriente. Le quotazioni del metallo prezioso salgono del 2,3% a 1.588,13 dollari l'oncia, ai livelli più alti dal 2013.

Secondo Goldman Sachs, la volta dei prezzi potrebbe continuare.

La banca ritiene infatti l'oro una scommessa migliore rispetto al petrolio fra le crescenti tensioni.