Pisano,a Torino pulmini a guida autonoma

(ANSA) - I pulmini a guida autonoma sbarcano a Torino. "Mentre nessuno credeva che l'Italia ce l'avrebbe fatta, eccolo qui il primo pulmino autonomo del Paese. Due anni di lavoro, molti problemi e tanto scetticismo ma abbiamo imparato tanto e oggi un piccolo pezzo di futuro gira per le nostre strade. Chi indovina dove?", annuncia la ministra dell'Innovazione, Paola Pisano, su Twitter, spiegando quella che è una novità per una grande città. Infatti alla domanda della ministra risponde direttamente la sindaca di Torino, Chiara Appendino, confermando che il bus a guida autonoma ripreso in un breve filmato - caricato sul profilo social della ministra - circola proprio nel capoluogo piemontese. Pisano quando era nella giunta torinese aveva spinto su questo fronte. E nel frattempo una sperimentazione è partita, già a fine novembre, a Merano.