Emiliano, disposti a diventare soci Ilva

(ANSA) - BARI, 03 GEN - "Ci sono 10 miliardi del Green new deal se il Governo nazionale ci concede una deroga, io come Regione entro nel capitale sociale dell'ex Ilva, non si può fare ma se il governo inserisce una deroga nel decreto io lo faccio.

Abbiamo resistito per 4 anni e mezzo, ma ora siamo riusciti a convincere gli altri, un risultato straordinario per la Regione Puglia". Lo dichiara il governatore Michele Emiliano parlando della decarbonizzazione dell'ex Ilva durante il confronto televisivo su TeleNorba con gli altri tre sfidanti alle primarie del centrosinistra, Fabiano Amati, Elena Gentile e Leonardo Palmisano. "Ci siamo battuti a lungo affinché non si semplificasse la vicenda Ilva. Ci siamo impegnati - ha aggiunto - in uno studio approfondito sulle tecnologie innovative, sulla decarbonizzazione. Dopo essere stati irrisi, adesso il governo nazionale in carica approva la nostra linea, la sostiene e si accinge a chiedere all'Ue i finanziamenti e ha deciso di entrare nel capitale della fabbrica".