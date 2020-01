Borsa: Milano prosegue in rosso

(ANSA) - MILANO, 3 GEN - La Borsa di Milano prosegue la seduta in calo, in linea con gli altri listini europei che risentono delle tensioni in Medio Oriente dopo l'attacco americano all'aeroporto di Bagdad. In calo lo spread tra Btp e Bund che apre a 161 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,35%.

A Piazza Affari soffrono Buzzi e Pirelli (-1,7%). Male anche Fca (-1,3%) e Stm (-1%). Seduta in calo anche per Atlantia (-0,7%), alle prese con le mosse del governo sulle concessioni autostradali. Andamento negativo anche per le banche con Fineco (-1,2%), Unicredit (-0,9%), Ubi e Banco Bpm (-0,7%) e Intesa (-0,6%).

In rialzo i titoli legati al petrolio, dopo che il prezzo del greggio si attesta ai massimi da 4 mesi. Corre Saipem (+1,2%), bene Eni (+0,5%) e Tenaris (+0,4%), quest'ultima dopo aver completato l'acquisizione di Ipsco.