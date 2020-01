Borsa: Europa apre in calo

(ANSA) - MILANO, 3 GEN - Le Borse europee aprono in calo, dopo i timori di una escalation militare in Medio Oriente dopo l'attacco a Bagdad nel qual è stato ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani. I mercati restano anche in attesa delle prossime mosse della Fed statunitense in vista della pubblicazione dei verbali del Fomc. Prosegue la corsa del prezzo del petrolio con il Wti che supera i 63 dollari al barile. In calo l'euro sul dollaro a 1,1164 a Londra.

Apertura di seduta in calo per Francoforte (-0,89%), Madrid (-0,62%), Parigi (-0,55%) e Londra (-0,44%).