Borsa:Europa sale, Milano accelera +1,3%

(ANSA) - MILANO, 2 GEN - Il 2020 inizia di buon passo sulle Borse europee. Gli indici dei principali listini trovano slancio sulle attese di un accordo sui dazi, Londra guadagna lo 0,96%, Parigi l'1,33%, Francoforte lo 0,84% e Milano accelera in rialzo dell'1,3 per cento. Pirelli (+3,6%) è la regina del Ftse Mib, seguita da Nexi (+2,49%).

Ben acquistati i bancari con Unicredit in rialzo del 2,7%, Finecobank del 2,7%, Azimut del 2%, Intesa Sanpaolo dell'1,3%, Ubi Banca dell'1,8 per cento. Bene anche Tim (+1,6%), Eni (+1,47%), Enel (+1,65%). Sempre debole Atlantia (-1,15%) su cui pesa il dossier concessioni autostradali.

Tra i titoli a minor capitalizzazione in evidenza Interpump (+3,12%), Cerved (+3,8%), Saras (+2,5%) con volumi ben oltre il doppio la media.