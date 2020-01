Borsa: Milano bene, debole Atlantia

(ANSA) - MILANO, 2 GEN - I mercati azionari del Vecchio continente girano in positivo la boa di metà della prima seduta dell'anno con il prezzo del petrolio e in vista del negoziato sui dazi Usa-Cina: Milano sale con Madrid dell'1,3% nonostante una marginale tensione sui titoli di Stato italiani e anche spagnoli, mentre Parigi cresce di un punto percentuale, con Londra e Francoforte che salgono rispettivamente dello 0,8% e dello 0,7%.

In Piazza Affari, in attesa dell'avvio di Wall street i cui futures sono positivi di circa mezzo punto percentuale, bene soprattutto Pirelli e Stm in aumento del 3%, seguiti da Unicredit che cresce del 2,6%. Piatte Terna e Campari, con Atlantia che resta penalizzata dalle prospettive di revisione delle convenzioni autostradali e scende dell'1,4% a 20,5 euro.