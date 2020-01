Borsa: Europa in rialzo, Londra +0,8%

(ANSA) - MILANO, 2 GEN - I listini in Europa danno il via al nuovo anno di contrattazioni in terreno positivo. La chiusura in rialzo dell'Asia e le promesse della Cina di sostenere la sua economia hanno infuso ottimismo e lo Stoxx Europe 600 sale dello 0,6 per cento. Londra guadagna lo 0,84%, Parigi apre in rialzo dello 0,65% mentre Francoforte dopo un avvio in calo (-0,12%) inverte rotta e guadagna lo 0,32 per cento. Sul mercato dei titoli di Stato invece perdono terreno i bond italiani, nel timore, spiegano gli operatori, di una fragilità della coalizione di governo. Il rendimento del decennale italiano sale all'1,47% allargando il divario con il bund a 163 punti base.