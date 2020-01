Borsa Asia sale con tecnologici e banche

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Tlc e tecnologici hanno sostenuto le Borse in Asia, alla ripresa delle attività dopo la pausa per le festività natalizie, tranne Tokyo ancora chiusa per Capodanno.

Bene i listini cinesi con l'indice Shanghai che ha guadagnato l'1,15% e lo Shenzen l'1,93%, sostenuto da China Merchants Bank che ha corso del 3,5%. Seul invece è scesa dell'1,02 per cento.