Saldi al via, giro d'affari da 5 mld

(ANSA) - Interessano oltre 15 milioni di famiglie, muovono in totale 5,1 miliardi di euro, con una spesa media a famiglia di 324 euro, 140 euro pro capite per abbigliamento, calzature e accessori: sono questi, secondo le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio, i numeri dei saldi invernali che partono domani in Basilicata, Sicilia e in Valle d'Aosta e dal 4 gennaio in tutte le altre regioni. "Il 2020 sarà un anno all'insegna della sostenibilità anche per la moda", commenta Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, sottolineando come i saldi siano l'occasione per rilanciare gli acquisti "nei negozi di prossimità", con il vantaggio di fare shopping". Per questo, prosegue Borghi "abbiamo chiesto ed apprezzato l'introduzione della web digital tax per i colossi del web che vendono in Italia e ne auspichiamo una regolamentazione comune da parte della Ue".