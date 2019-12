Huawei: vendite 2019 +18% nonostante Usa

(ANSA) - PECHINO, 31 DIC - Il gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei Technologies ha dichiarato oggi che le sue vendite sono aumentate di circa il 18% nel 2019, nonostante gli Stati Uniti si siano mossi per limitare le sue attività La stima è arrivata in un messaggio annuale di Capodanno ai dipendenti da parte del presidente Eric Xu. Nella lettera si prevede che il 2020 sarà un anno difficile, con la pressione americana che crea un ambiente difficile per la sopravvivenza e la prosperità di Huawei. "Nonostante gli sforzi concertati del governo degli Stati Uniti per indebolirci, noi siamo cresciuti e continuiamo a creare valore per i nostri clienti", scrive Xu.