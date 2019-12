Borsa:Europa resta fiacca, su future Usa

(ANSA) - MILANO, 31 DIC - Le Borse europee si confermano deboli nell'ultima seduta del 2019 caratterizzata da scambi sottili e contrattazioni ridotte. Tra le principali Piazze, chiuse Milano e Francoforte, Londra cede lo 0,23% mentre Parigi è piatta a +0,04 per cento . Madrid perde invece lo 0,51%.

L'indice paneuropeo Stoxx 600 si avvia comunque a chiudere l'anno con un rialzo del 23 per cento. Lo sguardo dei mercati è già rivolto al 2020 e in particolare alla firma la prossima settimana tra Usa e Cina della 'fase uno' sui dazi. I future su Wall Street sono in rialzo.