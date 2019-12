Borsa:Asia chiude con ottimismo Usa-Cina

(ANSA) - MILANO, 31 DIC - Borse asiatiche a scarto ridotto nell'ultima seduta del 2019. Hong Kong ha chiuso debole a -0,46% ma l'indice Hang Seng archivia dicembre con un rally del 7,1% e guarda al nuovo anno con ottimismo, soprattutto in scia all'evoluzione delle trattative sul commercio tra Stati Uniti Cina con il vicepremier cinese Liu He che sarà da sabato a capo di una delegazione in visita a Washington per la firma della 'fase uno' dell'accordo. Qualche spunto arriva anche dall'economia cinese che prosegue il suo consolidamento con ordinativi sull'export che crescono per la prima volta dal maggio del 2018. Tra le altre poche Piazze di rilievo aperto forte calo, invece, per Sydney che lascia sul terreno l'1,77 per cento. Robusto il petrolio con le quotazioni che restano sopra i 61 dollari al barile. Euro in rialzo con la moneta unica scambiata a 1,1206 dollari.