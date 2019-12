Borsa: Europa apre debole

(ANSA) - MILANO, 31 DIC - Avvio di seduta debole per le Borse europee a ranghi ridotti in occasione della festività del Capodanno. Parigi ha iniziato le contrattazioni in calo dello 0,19% a quota 5.970, Londra segna un -0,25% a 7.568 punti.

Chiuse Milano e Francoforte. Tutte le Borse aperte oggi - tra cui figurano Amsterdam (-0,27%), Madrid (-0,69%) e Lisbona (-0,01%) - osserveranno orari di negoziazione ridotti e chiuderanno a metà giornata.