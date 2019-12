Calcio: Roma chiude bene in Borsa, +3,5%

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - Seduta positiva per l'A.S. Roma in Borsa a Milano dopo che la società ha ufficializzato la trattativa per l'acquisto del club di James Pallotta da parte di Dan Friedkin, pur spiegando che al momento "non è stato ancora formalizzato alcun accordo definitivo per la cessione".

Il titolo in Piazza Affari ha chiuso in aumento del 3,5% a 0,68 euro, dopo aver toccato in corso di giornata rialzi anche del 10%, con un effetto positivo sulla Lazio, il cui titolo è cresciuto del 7,3% finale a quota 1,5 euro.

In linea con il listino generale invece la Juventus, che ha segnato un calo dello 0,6% a 1,24 euro.