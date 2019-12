Borsa:Jerusalmi, 35 Ipo, record dal 2000

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - "Il 2019 è stato un anno molto positivo per Borsa Italiana, che con 41 nuove ammissioni e 35 Ipo segna il secondo miglior risultato dopo il record del 2000".

Lo afferma l'amministratore delegato di Borsa Italiana Raffaele Jerusalmi nell'ultimo giorno di contrattazioni del listino.

"Anche la capitalizzazione è cresciuta del 20,1% rispetto al 2018 - prosegue - e oggi con 651 miliardi di euro è pari al 36,8% del Pil". "Nel 2019 - spiega - abbiamo continuato a lavorare per contribuire allo sviluppo delle aziende italiane e alla loro crescita". Uno sviluppo "dimensionale" per le imprese italiane, avvenuto "anche attraverso il mercato dei capitali".

"Siamo stati onorati quest'anno - sottolinea il manager - di aver ricevuto numerose visite istituzionali tra cui quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, a conferma del ruolo sempre più centrale e strategico di Borsa Italiana per la crescita economica del nostro Paese".