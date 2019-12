Borsa: Europa debole, Londra -0,7%

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - Mercati azionari del Vecchio continente tutti negativi: Londra ha chiuso la giornata in calo dello 0,7% e Parigi in ribasso dello 0,9%. Debole anche Francoforte, per la quale è stata l'ultima seduta dell'anno mentre domani le altre due principali Borse europee rimarranno aperte con orario ridotto: l'indice Dax ha chiuso in perdita dello 0,6%.