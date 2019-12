Borsa: Europa apre in calo

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - Le Borse europee aprono in lieve calo con le prese di beneficio in vista della pausa di fine anno. Con gli scambi ridotti per effetto delle festività, gli investitori guardano al nuovo anno con i nodi da sciogliere relativi alla Brexit e ai dazi. L'euro è in rialzo sul dollaro a 1,1203 a Londra.

In avvio di seduta sono in terreno negativo Madrid (-0,29%), Francoforte (-0,27%), Parigi (-0,14%) e Londra (-0,12%).