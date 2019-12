Nasce fondo crediti immobiliari Utp

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Amco e il Gruppo Prelios hanno sottoscritto con Monte dei Paschi di Siena, Ubi Banca e Banco Bpm un accordo per la creazione di un fondo e di una piattaforma per gestire crediti Utp relativi al settore immobiliare. Al progetto verrà data esecuzione mediante un'operazione di cartolarizzazione dei crediti conferiti dalle banche e da Amco e l'intervento di un Fondo comune di investimento mobiliare chiuso gestito da Prelios Sgr. Le quote del fondo saranno detenute dalle banche e da Amco.

Nella prima fase di attività del fondo verranno conferite dalle banche e da Amco le posizioni di circa 50 debitori per un totale di circa 450 milioni di euro (111 milioni di euro dal gruppo Mps, 121 milioni di euro da Ubi Banca, 66 milioni da Banco Bpm e 154 milioni di euro da Amco anche tramite i patrimoni destinati). I crediti verranno quindi deconsolidati già nei risultati al 31 dicembre 2019. L'obiettivo del Fondo è arrivare a 1,5 miliardi di euro di portafoglio in gestione tramite fasi successive di conferimenti.