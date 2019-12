Confindustria-Srm, Sud frena dopo 4 anni

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Dopo 4 anni di crescita l'economia del Mezzogiorno torna a frenare ed il Sud rischia una nuova spirale recessiva. E' quanto emerge, in sintesi, dal Rapporto Check Up Mezzogiorno 2019 realizzato dall'Area Politiche regionali e per la Coesione Territoriale di Confindustria e da Srm, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno. L'Indice Sintetico dell'Economia Meridionale torna così a calare, attestandosi 30 punti al di sotto dei livelli pre-crisi. Pesa innanzitutto l'andamento del Pil con indebolimento più intenso proprio al Sud: le previsioni indicano una mini-recessione (-0,2% secondo Svimez). In deterioramento anche il clima di fiducia delle imprese e segnali di rallentamento per gli investimenti che si attestano ad un -32,3% dal picco del 2008; positivo il trend del Credito d'imposta Sud che ha però solo contribuito a limitare i danni. Decelerazione anche sul versante occupazionale.