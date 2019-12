Borsa: Milano prosegue in rosso

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - La Borsa di Milano (-0,4%) prosegue in calo, in controtendenza con gli altri listini del Vecchio continente. A Piazza Affari corre Saipem (+3%), con l'acquisizione di contratti per 1,7 miliardi di dollari. In ordine sparso le banche con lo spread che ha avviato la seduta a 167 punti base ed il rendimento del decennale italiano all'1,42%.

In fondo al listino principale, Diasorin (-3,2%). Male anche Fca (-1,3%), A2a e Unipol. Tra le banche sono in calo Unicredit (-0,9%), Intesa (-0,5%) e Fineco (-0,6%). In terreno positivo Ubi (+0,1%) e Mps (+0,1%), due degli istituti di credito protagonista dell'accordo con Amco e Prelios per il primo fondo di crediti immobiliari Utp.

Seduta in positivo anche per Mediaset (+0,2%) e Eni (+0,4%), quest'ultima dopo che il prezzo del petrolio sfiora i massimi da tre mesi.