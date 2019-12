Borsa: Europa tiene, Milano -0,6%

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Resistono in territorio positivo le principali borse europee, con i listini Usa poco mossi, ad eccezione di Piazza Affari (-0,6%), che amplia il calo e si conferma la peggiore, pur mantenendo il primato da inizio anno (+29,7%). Londra è invariata, mentre Madrid (+0,33%), Francoforte (+0,27%) e Parigi (+0,15%) si mantengono positive in quella che per alcune piazze è la penultima seduta dell'anno. LO spread in calo a 163 punti non migliora la situazione del comparto finanziario in Piazza Affari dopo le dimissioni del ministro della Pubblica Istruzione Giovanni Fioramonti. Unipol cede il 2,13%, Unicredit l'1,74% e Intesa l'1,65%. A due velocità il comparto delle Tlc, con Tim (-1,87%) e Orange (-0,7%) deboli a differenza di Telefonica Deutscheland (+1%) e Cellnex (+0,8%), caute Iliad e Swisscom (+0,04% entrambe).