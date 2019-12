Borsa: Europa apre in rialzo

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Le Borse europee aprono in rialzo con gli investitori che attendono i verbali del Fomc della Fed ed il bollettino economico della Bce. I mercati si avviano a concludere l'anno con performance positive, in attesa di vedere cosa accadrà per la brexit e sul confronto tra Usa e Cina sul commercio internazionale.

In rialzo Francoforte (+0,28%) e Parigi (+0,17%) mentre sono piatte Londra (-0,02%) e Madrid (+0,02%).