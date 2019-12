Borsa: Asia chiude contrastata

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Le Borse asiatiche chiudono in ordine sparso, in attesa di conoscere i contenuti del bollettino economico della Bce ed i verbali della Fed. Gli investitori, in un contesto di scambi ridotti, fanno scattare le prese di profitto dopo le performance delle sedute precedenti alle festività natalizie.

Tokyo (-0,36%) archivia la seduta in calo, mentre sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a 109,50 e sulla moneta unica a 121,80. Corre Hong Kong (+1,1%) mentre sono in territorio negativo Shanghai (-0,08%) e Shenzhen (-0,67%). In rialzo Seul (+0,3%) e Mumbai.

Sul fronte macroeconomico previsto in mattinata il bollettino economico della Bce, le vendite al dettaglio della Spagna e i nuovi mutui del Regno Unito. In arrivo dagli Stati Uniti i verbali della Fed e le scorte del petrolio settimanali.