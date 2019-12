Incidenti domestici, tutele rafforzate

Contro gli infortuni che possono colpire casalinghe e casalinghi esiste una polizza "oggi molto simile a quella che vale per i lavoratori dell'industria, dell'artigianato o dei servizi". Ma, su una platea potenziale che può superare i sette milioni, gli iscritti si fermano a un milione. L'Inail lancia una campagna di comunicazione contro gli incidenti che si verificano tra le mura domestiche. "Bastano due euro al mese, come un paio di caffè, per avere tutele che ora si sono rafforzate in caso di infortunio domestico", dice il presidente Franco Bettoni.



La realtà descrive migliaia di episodi, anche mortali. Con immagini, spot video e radio l'Istituto punta sia a "fare prevenzione" - allertando sui rischi che si corrono quando si è alle prese con gas, corrente o prodotti chimici - sia "a far conoscere le prestazioni garantite dalla polizza". L'obiettivo è sensibilizzare gli interessati e far crescere il numero degli iscritti, "magari del 25% in un anno", viene spiegato.