Borsa: Tokyo, apertura piatta (-0,04%)

(ANSA) - TOKYO, 25 DIC - La Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni poco variata, in un contesto di scambi ridotti, quando gran parte delle piazze azionarie asiatiche sono chiuse per le festività natalizie. L'indice di riferimento Nikkei in apertura fa segnare una variazione appena negativa dello 0,04%, a quota 23,820.59. Sul mercato dei cambi, in assenza di spunti, lo yen si mantiene stabile sul dollaro a un livello di 109,30 e tratta sull'euro a un valore di 121,20.