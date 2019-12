Saipem, Topolino spiega tappo salva mare

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Saipem ha reclutato Topolino per illustrare le tecniche di tutela del mare in caso di sversamento di idrocarburi. Sull'omonimo settimanale della Disney in edicola oggi è pubblicata una scheda illustrativa dell'Offset Installation Equipment (Oie) di Saipem, una struttura a struttura a 4 serbatoi che si muove in acqua come una mongolfiera, sfruttando il principio di galleggiamento della spinta di Archimede. Grazie a questa tecnologia, in caso di avaria di un pozzo sottomarino, un tappo (capping stack) può bloccare la fuoriuscita di idrocarburi. Oie può essere comandato a distanza di sicurezza grazie all'utilizzo di veicoli sottomarini a comando remoto (Rov). L'Oie, realizzato per conto del consorzio Oil Spill Response Limited (Osrl), è in dotazione alla base Saipem di Trieste, dove può essere smontato e trasportato via mare o per via aerea per un intervento più tempestivo.