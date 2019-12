Borse Asia poco mosse, bene listini Cina

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Vigilia di Natale in ordine sparso per le Borse asiatiche, che chiudono una seduta caratterizzata dai volumi sottili tipici del clima prenatalizio con variazioni poco significative, avvicinandosi alla fine di un anno che ha visto molti listini mondiali scalare i propri massimi storici.

Tokyo è salita dello 0,04%, Sydney dello 0,13% mentre Hong Kong ha ceduto lo 0,15% e Seul lo 0,62%. Più vivaci i listini cinesi con Shanghai in progresso dello 0,67% e Shenzhen dell'1,38%. Poco mossi i future su Wall Street e sui listini europei in una giornata caratterizzata da orari di negoziazione ridotti per la maggior parte dei listini e di chiusura totale per Piazza Affari e Francoforte.

Pochi anche i dati macro attesi in giornata, con l'indice Chicago Fed di novembre sull'attività nazionale e i dati sulle vendite di case case nuove negli Usa. Rialzi frazionali per il petrolio, con il wti che si mantiene sopra i 60 dollari al barile (+0,08% a 60,57 dollari), e l'oro, che scambia a 1.489 dollari l'oncia.